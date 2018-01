Calcio Padova, arriva il secondo nuovo acquisto: è l'attaccante Ettore Gliozzi

Tanto atteso. E finalmente arrivato: il Calcio Padova ha da poco annunciato il secondo acquisto del mercato di riparazione di gennaio: si tratta di Ettore Gliozzi, ’attaccante arriva in prestito dall’U.S. Sassuolo fino al 30 giugno 2018.

LA CARRIERA

Ettore Gliozzi è nato il 23 Settembre 1995 a Siderno (Reggio Calabria). E’ un attaccante di 186 cm per 83 kg. Gliozzi è un prodotto del Settore Giovanile del Sassuolo; nel 2012 esordisce nella Primavera neroverde e mette a segno 17 gol in due stagioni. Nel gennaio 2014 arriva anche l’esordio in Serie A in Sassuolo-Torino 0-2. In Nazionale colleziona 2 presenze con l’Italia Under 18 e 2 presenze con l’Italia Under 19. Nel gennaio 2015 passa in prestito al Forlì in Lega Pro. Nella stagione 2015-2016 si trasferisce in prestito al SudTirol in Lega Pro dove mette a segno 9 gol in 29 partite il primo anno e 15 gol in 38 partite nel secondo. Nell’estate 2017-2018 viene mandato in prestito in Serie B al Cesena dove scende in campo in 7 occasioni.