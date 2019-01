Calcio, il Padova fa bella figura con l'Udinese: sconfitta di misura, e nuovi colpi di mercato

La sconfitta più indolore che ci sia. Soprattutto per quanto visto in campo: in una “Dacia Arena” desolatamente vuota il Padova è riuscito a tenere testa all'Udinese, capace di vincere 1-0 grazie alla rete segnata dopo sei minuti da Kevin Lasagna.

L'amichevole

Nonostante la categoria di differenza, però, i biancoscudati hanno dimostrato di potersela giocare fino all'ultimo: propositivi e grintosi, gli uomini di mister Bisoli hanno anche sfiorato il gol a sette minuti dal termine della sfida con Ceccaroni, che ha colpito una clamorosa traversa in rovesciata. E l'amichevole è stata anche una preziosa occasione per vedere all'opera i nuovi acquisti: in campo dal primo minuto il portiere Minelli, i difensori Andelkovic e Cherubin, l'esterno Morganella e l'attaccante Mbakogu, che hanno dimostrato di essersi subito integrati e di trovarsi a loro agio col 3-4-1-2 scelto dal tecnico del Padova. Assente, invece, il centrocampista Simone Calvano, leggermente affaticato dopo i primi allenamenti.

Mercato

Ma il mercato in entrata non è affatto chiuso: nel postpartita, infatti, il direttore generale Giorgio Zamuner ha annunciato che già nelle prossime ore la società di viale Nereo Rocco metterà sotto contratto altri due giocatori. Di cui si conoscono i nomi: si tratta di Alessandro Longhi e Lorenzo Lollo, rispettivamente terzino sinistro e centrocampista, provenienti da Brescia ed Empoli.

