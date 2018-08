Calcio, doppio colpo last-minute per il Padova: la Juventus presta Clemenza e Vogliacco ai biancoscudati

Doppio colpo. In extremis: nell'ultimo giorno di calciomercato il Padova acquista dalla Juventus Luca Clemenza e Alessandro Vogliacco, due giovani talenti già protagonisti con la Primavera bianconera.

I nuovi acquisti

Il tutto comunicato con uno stringato comunicato dalla società biancoscudata: "Il Calcio Padova informa che è da poco stato ufficializzato il passaggio in biancoscudato del centrocampista Luca Clemenza dalla Juventus Fc in prestito annuale e del difensore Alessandro Vogliacco dalla Juventus Fc in prestito annuale"