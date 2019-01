Calcio, la Nazionale Under 19 si giocherà la qualificazione agli Europei tra Padova e Abano Terme

Una decisione che inorgoglisce: la Federcalcio ha scelto Padova quale sede operativa della seconda fase di qualificazione agli Europei per la Nazionale Under 19.

Le qualificazioni

Per la precisione Padova e Abano Terme, che negli ultimi mesi ha già ospitato le selezioni Under 16, 18 e 21. Ora, invece, tocca agli “azzurrini” allenati da Federico Guidi, che per superare il gruppo 7 dovranno affrontare il Belgio giovedì 21 marzo allo stadio Euganeo, poi l'Ucraina sabato 23 marzo allo stadio delle Terme di Abano e infine la Serbia martedì 26 marzo di nuovo all’Euganeo. Solo il primo posto nel girone dà diritto di accesso alle fasi finali del torneo continentale, che si svolgerà in Armenia dal 14 al 27 luglio: l'Under 19 ha superato il primo turno di qualificazione in Estonia lo scorso ottobre battendo i padroni di casa (3-0), la Finlandia (3-0) e la Danimarca (1-0).

Il calendario

Di seguito il calendario completo della seconda fase di qualificazione agli Europei di calcio Under 19:

Mercoledì 20 Marzo

Ucraina-Serbia: Stadio Comunale di Caldiero Terme

Italia-Belgio: Stadio Euganeo di Padova

Sabato 23 Marzo

Serbia-Belgio: Stadio Rino Mercante di Bassano del Grappa

Italia-Ucraina: Stadio delle Terme di Abano Terme

Martedì 26 Marzo

Italia-Serbia: Stadio Euganeo di Padova

Ucraina-Belgio: Stadio delle Terme di Abano Terme

