Calcio, il Padova dà i numeri... di maglia: niente "7" a Ronaldo, il 10 va a Gabionetta

Manca poco, alla prima partita ufficiale. È quindi giunta l'ora di dare i numeri: il Calcio Padova ha comunicato la numerazione delle maglie che verranno indossate dai biancoscudati.

I numeri di maglia

Motivo: domenica 11 agosto il Padova affronterà alle ore 20.30 allo stadio "Tombolato" il Cittadella nella sfida valevole per il secondo turno di Coppa Italia. E chi si aspettava che Ronaldo potesse prendere il 7 per "emulare" il suo omonimo più famoso rimarrà deluso: il brasiliano ha scelto il 14, giorno di nascita di sua figlia. Il 9 va a Benjamin Mokulu, mentre la maglia numero 10 verrà indossata da Denilson Gabionetta. Di seguito tutti i numeri di maglia scelti dai biancoscudati (che sabato 3 agosto alle ore 18 sfideranno in amichevole l'Este):