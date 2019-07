Calcio, poker servito per il Cittadella: acquistati Gargiulo, De Marchi, Vita e Mora

Un acquisto al giorno, tanto per gradire: il Cittadella marcia a passo spedito verso il prossimo campionato di serie B, calando un poker tutto granata.

I nuovi acquisti

Si parte martedì 2 luglio con l'acquisto del centrocampista Mario Gargiulo, si prosegue mercoledì 3 luglio con l'attaccante Michael De Marchi, si continua giovedì 4 luglio con l'ingaggio del fantasista Alessio Vita e si finisce (per ora) venerdì 5 luglio con Christian Mora, terzino destro scuola Atalanta. Settimana piena e proficua, dunque, per il direttore sportivo Stefano Marchetti. E le prossime potrebbero non essere da meno...

