Calcio Padova, gradito ritorno a centrocampo: arriva in prestito Alessandro Bellemo

Alessandro Bellemo torna ad essere un giocatore del Calcio Padova: il centrocampista arriva in prestito dalla S.P.A.L. 2013 fino al 30 giugno 2018.

LA SCHEDA

Alessandro Bellemo è nato il 7 Agosto 1995 a Chioggia. E’ un centrocampista di 184 cm per 77 Kg. Bellemo inizia la sua carriera con la maglia del Padova, giocando con la Primavera biancoscudata nella stagione 2012/2013. Nella stagione 2013/2014 si aggrega alla prima squadra in Serie B, gli verrà assegnata la maglia numero 2. Dopo essere andato in panchina contro il Palermo (in panchina vi era mister Marcolin) e contro il Brescia (in panchina vi era Mister Mutti), esordisce in Serie B in Padova-Pescara 2-1, sostituendo Renato Kelic al 72°, e nell’ultima giornata in Padova-Avellino 2-1, sostituendo Matias Cuffa al 68°. In seguito alla mancata iscrizione del Padova al campionato 2014/2015, Bellemo rimane svincolato e viene tesserato dalla Spal. Nella prima stagione con gli estensi scende in campo in 5 occasioni in Serie C, mentre nella sua seconda annata scende in campo in 13 occasioni conquistando una storica promozione in Serie B. Nella stagione 2016/2017 si trasferisce in prestito all’Alma Juventus Fano dove gioca 35 partite. Inizia la stagione 2017/2018 nella SPAL in Serie A, ma non trovando spazio, si trasferisce in prestito al Padova, tornando ad indossare il biancoscudo dopo 4 anni.