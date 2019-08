Calcio, il Cittadella "rimpolpa" il centrocampo: ingaggiati D'Urso e Pavan

Porte girevoli all'ombra delle mura. Ma per ora le ufficialità arrivano solo per quanto riguarda il mercato in entrata: doppio colpo a centrocampo per il Cittadella.

Mercato

I granata hanno acquistato - rispettivamente dalla Roma e dal Renate - il 22enne Christian D'Urso e il 26enne Nicola Pavan. Ma guai a pensare che ora il reparto centrale sia in "overbooking", perché due importanti pedine sono sul piede di partenza: si tratta di Andrea Schenetti (per lui pronto un triennale dalla Virtus Entella) e Simone Pasa, che potrebbe tornare al Pordenone.