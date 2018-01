Calcio Padova, secondo nuovo acquisto di giornata: arriva Vittorio Fabris

Ultimo giorno, secondo acquisto: dopo l'arrivo in prestito di Eric Lanini, il Calcio Padova annuncia a poche ore dalla chiusura del calciomercato l'ingaggio con la medesima formula di Vittorio Fabris, centrocampista che nell'ultimo anno e mezzo ha vestito la maglia del Venezia F.C.

LA SCHEDA

Vittorio Fabris è nato il 23 Marzo 1993 a Valdobbiadene (Treviso). E’ un centrocampista di 178 cm per 74 kg. Fabris è un prodotto del settore giovanile del Vicenza Calcio: ha giocato con gli Under 17 nel 2009/2010 e nella Primavera tra il 2010/2012. Nel Luglio 2012 firma con il Parma in Serie A e viene mandato in prestito alla FeralpiSalò. Dopo 15 presenze nella prima stagione in Serie C1, viene acquistato in comproprietà dai Leoni del Garda. Fabris diventa titolare della FeralpiSalò e, complice il fallimento del Parma, nell’estate 2014 firma un contratto biennale coi verdeazzurri. In quattro stagioni Fabris colleziona 106 presenze realizzando 3 gol. Nell’estate 2016 viene acquistato dal Venezia, sempre in Serie C: disputa 32 gare e realizza 2 reti, portando i lagunari alla conquista della Serie B. Nella stagione 2017/2018 non trova spazio con Mister Inzaghi e si trasferisce al Padova nella sessione invernale del calcio mercato.