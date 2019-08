Calcio, nuovo colpo a centrocampo per il Padova: ufficiale l'arrivo di Luca Castiglia

Il Calcio Padova informa che è da poco stato formalizzato il passaggio in biancoscudato del centrocampista Luca Castiglia dall’U.S. Salernitana 1919. Il giocatore si trasferisce al Padova in prestito con opzione di riscatto.

Luca Castiglia

Luca Castiglia nasce a Ceva (provincia di Cuneo) il 17 marzo 1989 ed è un centrocampista di 184 cm per 73 Kg. Inizia la sua carriera nelle giovanili con la maglia della Carcarese prima di essere tesserato dal settore giovanile del Torino nell’estate del 1998. Con i granata rimane per 7 stagioni, per poi trasferirsi da svincolato (a causa del fallimento del Torino avvenuto nell’estate del 2005) alla Juventus. Con i bianconeri vince un campionato Primavera (2005/2006), due Supercoppa Primavera (2006 e 2007), ed un Torneo di Viareggio (2009). Nella stagione 2007/2008 fa il suo esordio in Serie A il 27 gennaio 2008 con la maglia della Juventus nella vittoria per 3-1 in trasferta contro il Livorno, conclude la stagione con 2 partite disputate. L’anno successivo fa il suo esordio nella fase a gironi di Champions League. Nella stagione 2009-2010 passa in prestito al Cesena in Serie B. Nel gennaio 2010 passa in prestito alla Reggiana, concludendo la stagione con 9 presenze in Prima Divisione. La stagione successiva passa al Viareggio, dove sigla la sua rete da professionista. Nel 2011/2012 si trasferisce alla Spal in Prima Divisione, siglando 2 reti in 22 presenze. Nella stagione 2012/2013 viene ceduto in compartecipazione al Vicenza, con la maglia biancorossa allenato da Mister Dal Canto totalizza 2 partite in Coppa Italia e 33 partite in Serie B, andando a segno 5 volte. Dopo un prestito all’Empoli, dove colleziona 19 presenze ed ottiene una promozione in Serie A, si trasferisce nel luglio 2014 alla Pro Vercelli. Con le bianche casacche rimane per 4 stagioni in Serie B, collezionando complessivamente 121 presenze e mettendo a segno 16 reti (9 delle quali nella sola stagione 2017/2018). Nell’estate 2018 si trasferisce alla Salernitana, sempre in Serie B, mettendo a segno 1 rete in 16 presenze, fino a gennaio, quando i campani lo cedono alla Ternana in Serie C, in uno scambio con il difensore uruguagio Walter López e dove chiude la stagione con altre 9 presenze.