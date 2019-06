Calcio, il Cittadella riparte di slancio: cambio di sponsor tecnico e primo nuovo acquisto

Difficile, smaltire la delusione per la mancata promozione in serie A. Ma la nuova stagione non attende: il Cittadella prova a ripartire di slancio dopo la sconfitta nella finale playoff di serie B con l'Hellas Verona e annuncia sia l'ingaggio di un nuovo giocatore che il cambio dello sponsor tecnico.

Marco Rosafio

Questo il comunicato relativo alla prima "pedina" della stagione 2019/20: "L’As Cittadella comunica di aver acquisito le prestazioni sportive di Marco Rosafio. L’attaccante, nato in Svizzera nel 1994, è cresciuto nel Lecce dove ha debuttato in prima squadra. Nelle stagioni successive esperienze a Forlì, Monopoli, Juve Stabia, Messina e nell’ultimo campionato di Serie C alla Cavese. A Marco sin d’ora il nostro benvenuto in granata ed un grosso in bocca al lupo per la stagione 2019/20 con la maglia del Cittadella".

Mizuno

I granata hanno inoltre scelto di cambiare sponsor tecnico. Questo il comunicato: "L’ As Cittadella è lieta di annunciare la partnership con Mizuno Italia, nuovo sponsor tecnico granata. Mizuno, storica azienda giapponese produttrice di abbigliamento e calzature sportive, sarà legata all’ As Cittadella per le prossime tre stagioni. Come testimonia il claim “Reach Beyond”, la casa giapponese ha sempre messo la performance sportiva al primo posto, celebrando coloro che ne condividono lo stesso valore. Spingersi oltre i confini, superare le aspettative e raggiungere obiettivi ambiziosi sono i principi che hanno ispirato la nascita di Mizuno, e grazie ai quali il marchio è diventato un punto di riferimento per gli atleti più esperti ed esigenti. Oltre allo sviluppo e alla commercializzazione di una vasta gamma di articoli sportivi, il brand si impegna a incrementare la disponibilità di prodotti con lo scopo di promuovere lo sport attraverso attività di sostegno agli atleti e di sponsorizzazione degli eventi. Ne è un esempio la linea TeamWear, collezione di abbigliamento tecnico espressamente studiata per squadre e società sportive. Mizuno vestirà tutto l’A.S. Cittadella, dalla Serie B fino ai più piccoli del Settore Giovanile granata".

