Cittadella, impazza il calciomercato: colpo Celar per l'attacco

28 gol in 27 presenze. Più di uno a partita. A 20 anni. E con la maglia della Primavera della Roma. In una parola? Predestinato: colpaccio del Cittadella, che si è assicurato le prestazioni sportive di Zan Celar.

L'acquisto

Autentico botto di mercato per Stefano Marchetti, capace di battere l'agguerrita concorrenza "aggiudicandosi" la punta slovena classe 1999, messosi in luce coi giallorossi nella scorsa stagione tanto da esordire anche in serie A. Il centravanti arriva in prestito.

