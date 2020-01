Calcio Padova, mister Mandorlini si presenta: «Bellissimo allenare di nuovo i biancoscudati»

«Uscire dal fango è difficile, ma se non ti sporchi è dura». Usa una metafora più che azzeccata Andrea Mandorlini per parlare delle insidie della serie C e della necessità del Calcio Padova di indossare l'armatura per risalire la classifica.

Andrea Mandorlini

Il nuovo allenatore dei biancoscudati si fa aspettare per più di mezz'ora causa guasto all'automobile, ma poi ripaga l'attesa con una conferenza stampa in cui tocca svariati argomenti: «Allenare di nuovo il Padova è bellissimo, sapevo che un giorno sarei tornato a guidare i biancoscudati. Quando il ds Sogliano mi ha chiamato ho accettato praticamente subito, con Sean abbiamo aperto un ciclo a Verona e mi auguro di cuore di riuscirci anche qui. Avrò anche l'opportunità di allenare mio figlio Matteo, c'è molta emozione da parte di entrambi perché è strano ma sappiamo che è una grande opportunità».