Calcio Padova, “Sasà” Sullo si presenta: «Vogliamo arrivare lontano»

La fame di “Sasà”. Quella di vittorie: primo vero giorno da allenatore del Calcio Padova per Salvatore Sullo, presentato ufficialmente alla stampa.

La presentazione

Una conferenza che ha lasciato una buonissima impressione non solo agli addetti ai lavori ma soprattutto ai tifosi, che hanno sin da subito accolto il nuovo tecnico biancoscudato. Il quale ha caricato i tifosi: «Il mio obiettivo qui è molto ambizioso, i tifosi del Padova la domenica alle 11 non devono vedere l'ora di venire a vedere la squadra che vince. Spero di creare un gruppo di persone in cui la gente si immedesimi. Il direttore mi aveva chiamato tanto tempo fa, ma non era ancora il momento. Sono un uomo vecchio stampo, la stretta di mano vale mille contratti. Non mi offendo se si dice che sono una scommessa, non posso che andare sul campo e cercare di dimostrare quello che valgo. Sogliano mi ha chiesto di vincere una partita, se non ci riesco mi ha chiesto di vincere la seconda. Vogliamo arrivare lontano».

