Calcio, nuovo socio per il Padova: è Luca Destro, subentra a Filippo Pancolini

Sostituzione nelle file del Padova. No, non stiamo parlando di una partita di campionato dei biancoscudati, bensì di quanto è accaduto nella "stanza dei bottoni": lunedì 24 settembre, infatti, è stato ufficialmente presentato il nuovo socio Luca Destro, che subentra a Filippo Pancolini.

Il nuovo socio

49enne di Noventa Padovana e amministratore delegato di due aziende di Vigonza, Luca Destro avrà il 5% delle quote della società biancoscudata e ha ammesso che ad aiutarlo a compiere il grande passo sono stati - seppur indirettamente - i due figli: "Giocano con le giovanili del Padova, mi hanno quindi consentito di conoscere l'ambiente e devo dire che mi è piaciuto sin da subito perché ho potuto scoprire il lato professionale della società biancoscudata ma anche quello umano, che è ciò che più conta soprattutto quando si parla di bambini e giovani. In passato ho già avuto modo di dare una mano proprio per il settore giovanile, negli scorsi mesi è nata invece quest'opportunità e l'ho colta con piacere. Sono pronto a dare il mio contributo, sono carico e spero di essere utile alla causa così come spero che altri imprenditori locali seguano il mio esempio e diano una mano a questa società!".