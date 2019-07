Calcio Padova: un attaccante brasiliano alla corte biancoscudata, ecco Gabionetta

Il Calcio Padova informa che nella giornata di martedì è stato formalizzato l’accordo con l’attaccante brasiliano Denilson Martinho Gabionetta. Il giocatore ha firmato con il Padova un contratto fino al 30 giugno 2020.

La carriera

Denilson Martinho Gabionetta nasce a Campinas il 5 ottobre 1985 ed è un attaccante brasiliano di 178 cm per 68 Kg. Cresciuto calcisticamente nella squadra brasiliana dell’Hortolândia, viene mandato in prestito a Varese nella stagione 2007/2008, dove disputa 12 partite in C2 segnando 1 rete. Nel gennaio 2008 si trasferisce al Pisa in Serie B dove termina il campionato con altre 16 presenze. Nella stagione 2008/2009 viene mandato, ancora in prestito, all’Albinoleffe in Serie B e con la celeste sigla 2 reti in 27 partite. Nel 2011/2012 si trasferisce (ancora in prestito) al Crotone, realizzando la sua prima rete proprio all’Albinoleffe: termina il campionato con 9 reti messe a segno in 31 partite e con il trasferimento al Torino nella stagione 2010/2011, sempre in Serie B. Con i granata gioca solo 9 presenze, ed è infatti il Crotone a riscattarlo nell’agosto 2011. In Calabria Gabionetta segna 6 reti nel 2011/2012 e 12 nel 2012/2013, portando il suo bottino personale a 27 reti in 94 presenze in Serie B con i pitagorici.

Le ultime stagioni

Nel luglio del 2013 il giocatore è prelevato dal Parma che nel mercato di gennaio lo cede in prestito ai rumeni del Cluj. Segna contro l’Otelul Galati e chiude la sua esperienza in Romania con 15 presenze all’attivo. Nella stagione 2014/2015 il Parma gira in prestito il brasiliano alla Salernitana, a fine stagione con 6 gol in 28 presenze conquista la promozione nella stagione di Serie B. In seguito al fallimento del Parma firma con la Salernitana e si ripete, mettendo a segno 5 reti in 24 partite in cadetteria (tra cui una doppietta nel derby contro l’Avellino). Nel febbraio 2016 viene acquistato dal Hangzhou Greentown, dove rimane per due stagioni collezionando in tutto 53 presenze segnando 10 reti. Nel gennaio 2018 viene prelevato dall’AEL Limassol in A’ Katīgoria (Cipro) siglando 3 reti in 12 presenze. Torna in Cina nel Luglio 2018 nelle fila del Meizhou Meixian Techand siglando 1 rete in 9 presenze. Nel 2019 torna in Brasile, prima nel Grêmio Esportivo Osasco e successivamente a maggio firma con la Caldense, squadra di Poços de Caldas, nello stato del Minas Gerais.

Guarda lo sport live e on-demand su DAZN

Comincia il tuo mese GRATIS!