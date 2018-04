Calcio Padova: pareggio 1-1 con l'Albinoleffe, per la serie B bisogna ancora aspettare

Il Calcio Padova non va oltre l’1-1 casalingo con l’Albinoleffe. La squadra di Bisoli è apparsa più contratta del solito, è andata in svantaggio a inizio ripresa e ha saputo raddrizzare il match con Guidone.

La partita

Primo tempo con poche emozioni all’Euganeo, il Padova fatica a trovare spazi e l’Albinoleffe gioca sulle ripartenze sfruttando alcune imprecisioni degli avversari. L’emozione più grande la provoca un retropassaggio sbagliato di Zaffagnini, con Coser impreciso e la sfera che termina di poco a lato: è l’unica vera occasione per il Padova. Nel secondo tempo Bisoli mischia le carte, mandando in campo Russo e Pulzetti, ma a sorpresa passa l’Albinoleffe. Su cross dal fondo di Carboni, Giorgione tutto solo di testa la piazza alle spalle di Bindi. Dopo la rete il Padova fatica a reagire, appare confuso, ma alla fine trova il gol con Guidone che tutto solo la piazza sul secondo palo dopo l’assist di Capello. Gli ultimi 15 minuti i bianscudati le provano tutte per vincere la gara ma alla fine è solo 1-1.