Calcio Padova:i biancoscudati fermano il Brescia capolista, un 1-1 che fa sperare

Turno infrasettimanale di campionato per il Padova che era impegnato tra le mura amiche contro il Brescia capolista. Al triplice fischio il risultato è stato di 1-1 al termine di una partita noiosa nel primo tempo e di ottima qualità nel secondo.

La partita

Nei primi 45 minuti all'Euganeo lo spettacolo latita, con l'unica occasione della partita di matrice biancoscudata affidata a Capelletti che calcia a fil di palo una punizione dal limite. A rendere la serata più entusiasmante è la cornice di pubblico con la Tribuna Fattori gremita e circa 1300 tifosi ospiti a sostenere incessantemente la squadra di Corini. Nella ripresa la gara si infiamma. Il Padova cerca in avvio insistentemente la rete ma l'occasione più nitida viene dalla testa di Romagnoli che esalta le qualità di Minelli splendido a salvare sulla linea. Al 12esimo passa il Padova: Mazzocco di testa sfrutta un corner pennellato e fa esplodere lo stadio. Dopo lo svantaggio il Brescia preme sull'acceleratore conquistando diversi calci d'angolo fino al gol spettacolare di Ndoj che azzecca il tiro sul secondo palo. Fino al termine le azioni degli ospiti si susseguono ma il risultato non cambierà più. Prima del match è stato tributato un applauso al giovane David Cittarella atleta delle Fiamme Oro morto nel sonno all'età di 16 anni. La Fattori ha esposto uno striscione per salutare Carlo "Gurriero" Callegaro, storico supporter biancoscudato deceduto dopo una lunga malattia.

Gallery