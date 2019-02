Calcio Padova C5 al raggruppamento federale pulcini: «Una festa per tutti»

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Domenica 17 febbraio presso il Vertigo Sport Center, casa del Calcio Padova C5, si è svolto il concentramento federale per la categoria Pulcini, con la nostra società che ha partecipato schierando ben 2 squadre, una in muta rossa e l'altra in muta bianca. Ospiti dei biancoscudati, la Fenice Venezia Mestre nella loro classica tenuta arancio-nero-verde e l'ASD Futsal Jesolo in maglia azzurra.

Una festa per tutti i bambini, i loto tecnici ed i genitori, i quali hanno assistito ad un tripudio di colori ed a ben quattro partite, con due tempi da 10 minuti ciascuna ed intervallate dall'attività propedeutica degli shout out.

Giancarlo Belviso (Responsabile Scuola Calcio) ha fortemente voluto schierare due squadre per dar modo a tutti i nostri numerosi bambini di poter giocare equamente gli stessi minuti, in quanto l'obiettivo societario rimane l'aspetto ludico del gioco della palla, permettendo contemporaneamente una crescita sportiva e sociale di tutto il gruppo, nessuno escluso: i Pulcini di oggi rappresentano infatti i futuri atleti del nostro Settore Giovanile.

La filosofia delle nostre Scuole Calcio è quindi accentrata sulla crescita dei bambini e non sull'agonismo, aspetto demandato nella fase più avanzata del Settore Giovanile, quando da adolescente si potrà vivere con più coscienza l'aspetto della competizione.

I nostri piccoli atleti sono felici, nella vittoria come nella sconfitta, perché per loro è un gioco.. il gioco della palla.. Il gioco del Calcio a 5! Sforziamoci di rammentarlo sempre, a casa, in allenamento o in partita.. e godiamoci questi nostri bambini, i loro sorrisi, le loro gioie e la loro soddisfazione nell'entrare in campo e nel farsi fotografare con la maglia biancoscudata, insostituibile ed emozionante!

I risultati a lungo termine sono il vero obiettivo da raggiungere, attraverso una programmazione studiata e non improvvisata, la scelta di tecnici con caratteristiche adeguate e seguendo un programma mensile dove, partendo dalla tecnica di base, siamo arrivati ad oggi a raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi.

