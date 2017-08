Calcio Padova C5, Rodriguez e la squadra iniziano la preparazione al campionato

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Sono quattro le settimane di lavoro che dividono i biancoscudati dalla prima di campionato, confermata per venerdì 22 settembre anche nell’ultimo comunicato ufficiale della FIGC.

PREPARAZIONE INTNSA. Quattro settimane da vivere intensamente, con sessioni di allenamento praticamente tutti i giorni e con i primi test match che saranno resi pubblici nei prossimi giorni. Sarà formato da diciassette componenti il roster biancoscudato per la prossima stagione.

LE CONFERME. Oltre al player manager iberico, sono stati confermati i tre portieri, Androni, Feverati e Mazzuccato, e i vari Carraro, Griggio, Paperini, Crepaldi, Varotto, Vettore, Preatoni, Tchamesse e Tiso. Le facce nuove saranno diverse, a partire da Danilo Rasula, centrale difensivo ex Mellaredo (C2), Stefano Meggiorin, Alberto Faggin e Marco Celin. Per le prime settimane di lavoro la rosa sarà integrata con il giovane estremo difensore Mattia Paladin (2001), reduce da una stagione ad alti livelli con gli Allievi, e Pietro Scarparo (2000): il giovane pivot, oltre ai titoli di vice campione regionale allievi e vice campione d’italia con la rappresentativa veneta ha ben figurato al Torneo di sviluppo UEFA in Portogallo con la Nazionale U17.