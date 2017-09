Calcio Padova C5: la prima squadra presentata durante “Appiani in Festa”

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Presentazione in grande stile per la Prima Squadra del Calcio Padova C5. Per il terzo anno consecutivo i biancoscudati del futsal sono stati presentati al pubblico padovano all’interno di “Appiani in Festa”, manifestazione ideata e gestita dai tifosi patavini. Tutti gli effettivi sono stati presentati sul palco e accolti dall’affetto degli appassionati, oltre che dalla curiosità che il Calcio Padova C5 sta alimentando in città attorno alle formazioni senior e giovanile.

L'INVITO DEL MR. Dopo l’euforia iniziale è però mister Rodriguez a riportare tutti con i piedi per terra: ”Stiamo lavorando da due settimane, e direi anche molto bene; i ragazzi hanno dimostrato grande disponibilità e spirito di sacrificio durante ogni sessione. Il prossimo campionato di C1 sarà equilibrato, difficile, senza una vera favorita, è quindi necessario partire bene nelle prime quattro/cinque giornate per dare un segnale alla stagione, a noi stessi, al nostro pubblico. Invito tutti i tifosi e la città a venire a sostenerci il venerdì sera alla Gozzano”.