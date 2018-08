Calcio Padova C5: i complimenti del presidente Andrea Montemurro

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

"Mi sembra un organigramma davvero ben fatto, complimenti!" Sono queste le esatte ed emozionanti parole di Andrea Montemurro, attuale Presidente della Divisione Calcio a 5, Consigliere Nazionale della F.I.G.C. e della L.N.D., membro della consiglio UEFA, nonché dirigente sportivo e giornalista.

Sport come futuro

Poche pesanti parole, ma importanti e spese per commentare il lavoro di ristrutturazione che il presidente Mattia Arisi ed il suo staff dirigenziale è riuscito a realizzare, compiendo il salto di qualità necessario per garantire una reale crescita tecnica, atletica e sanitaria dei ragazzi del proprio Settore Giovanile e Scuole Calcio e puntando al riconoscimento di Scuola Calcio Elite, rinunciando definitivamente al vecchio stereotipo delle Scuole Calcio di Base. Mattia Arisi: "Noi crediamo che investire in un anno di sport per un adolescente o per un bambino, equivale ad investire per il suo futuro anche in termini di salute. Una scelta di qualità che darà i suoi frutti non solo nell'immediato, ma anche e soprattutto nel medio e lungo termine." Un lavoro certosino con il fine di individuare specifiche professionalità che, con il loro contributo, proietta la società biancoscudata in una realtà moderna e dinamica, ma anche presente nell'ambito del sociale e della beneficenza.

"Appuntamenti"

Mercoledì sera 29 agosto alla manifestazione "Appiani in Festa" a Padova per la presentazione della Prima Squadra del Calcio Padova C5. -

Giovedi 30 agosto 19.30 al Club House Petrarca c/o Impianti Sportivi Geremia in via Gozzano per la presentazione e ricevere informazioni sulle Scuole Calcio, Settore Giovanile e Portieri Academy Evolution.

Giovedì 30 agosto alla manifestazione "Summer Run" ad Albignasego con uno stand informativo sulle nostre attività.

Weekend 1 e 2 settembre a Valli del Pasubio per il ritiro precampionato del Settore Giovanile Under 19 e Under 17.

Sabato 8 settembre con il torneo benefico di futsal "Una maglia, una città" per la raccolta fondi in favore dell'associazione Team For Children, manifestazione organizzata ed ospitata dal Calcio Padova C5 presso la propria sede Vertigo Sport Center in Padova.

Ulteriori approfondimenti ed informazioni: www.calciopadovac5.net info@calcipadovac5.it Tel. 049.7929551

