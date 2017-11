Calcio Padova C5, Di Matteo e Rozzato sono nello staff delle Rappresentative Venete

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Con il Comunicato Ufficiale n.29 il Comitato Veneto - Delegazione calcio a cinque, ha diramato le nomine dei tecnici individuati dai vertici federali per la composizione degli staff delle Rappresentative Venete che saranno impegnate nel Torneo delle Regioni 2018, la cui organizzazione è stata assegnata all’Umbria.

Marco Di Matteo, entrato quest’anno a far parte dei quadri tecnici padovani, ricoprirà il ruolo di preparatore dei portieri della squadra Juniores, dopo aver allenato lo scorso anno gli estremi difensori della categoria Allievi, qualificatasi seconda e vice campione della manifestazione. Andrea Rozzato, alla sua terza stagione in biancoscudato, sarà il vice commissario tecnico della formazione Giovanissimi, guidata da Alessandro Marini. La Rappresentativa Veneta Giovanissimi è attualmente campione in carica: nel 2017 i giovani rappresentati del movimento calcettistico veneto, tra cui anche il biancoscudato Enrico Portaluri, si sono laureati Campioni d’Italia sotto la guida del compianto Roberto Quaranta.

A Marco e Andrea e a tutta la delegazione delle rappresentative, la società augura i migliori risultati sportivi e un’esperienza umana di crescita e gratificazione.