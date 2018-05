Calcio Padova C5, i biancoscudati cercano giovani talenti per la prossima stagione

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

"Entra nella squadra": questo lo slogan scelto dalla società biancoscudata per la campagna di reclutamento in vista della stagione 2018/19.

La squadra

Il Calcio Padova C5 è alla ricerca di giovani talenti per rinforzare la propria academy, una delle più importanti del panorama calcettistico veneto. Nelle tre stagioni di attività, le formazioni del Padova hanno collezionato due finali regionali con Giovanissimi e Allievi, una semifinale regionale con la Juniores e un titolo regionale Under 21. Nell'ultima stagione l'Under 19 Nazionale ha vinto il proprio girone accedendo ai play off scudetto contro compagini di tutta Italia, percorso che si è interrotto solo agli ottavi di finale.

Come partecipare

La società cerca atleti per il settore giovanile agonistico nati dal 2005 al 2000 che parteciperanno ai campionati regionali Under 15 e Under 17, oltre al campionato nazionale U19. Per tutto il resto di maggio gli allenamenti saranno aperti a chi vorrà provare, basterà contattare la società tramite la pagina Facebook o la segreteria (049.775207 - info@calciopadovac5.it) per ricevere tutte le informazioni e prenotare una prova gratuita.