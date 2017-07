Calcio Padova C5, ecco il terzo appuntamento con gli stage giovanili

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Dopo i successi delle prime due serate di prova, in cui più di venticinque ragazzi per sessione sono stati visionati dai tecnici patavini, la società invita tutti i ragazzi interessati, nati tra il 2000 e il 2003, al Vertigo Sport Center mercoledì 26 luglio alle ore 20.15.

Lo stage è assolutamente gratuito e senza impegno di tesseramento per la prossima stagione: è una serata di puro divertimento e gioco in cui puoi provare il calcio a 5 con i nostri ragazzi. Se sei nato tra il 2000 e il 2003, non perdere l’occasione di provare uno sport dinamico ed entusiasmante!

GRANDE NOVITÀ PER L’OCCASIONE: SESSIONE PORTIERI! Per l’occasione, l’invito è esteso in particolar modo a tutti i portieri che vogliono provare le metodologie di allenamento per gli estremi difensori del futsal. I nostri due preparatori, Riccardo Rossi (Prima squadra) e Marco Di Matteo (Settore giovanile) saranno a completa disposizione di tutti i n.1 che vorranno presenziare a beneficiare di questa prova gratuita, coordinando una vera e propria sessione di allenamento specifica per i portieri!