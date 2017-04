Calcio Padova C5, i convocati che partiranno per la Puglia per il Torneo delle Regioni

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Grande soddisfazione in casa del Calcio Padova C5 per la convocazione di ben sei atleti con le formazioni Juniores, Allievi e Giovanissimi delle rappresentative venete che lunedì partiranno per affrontare il Torneo delle Regioni. La prestigiosa manifestazione, che quest'anno si terrà in Puglia, vede il Veneto campione in carica con Juniores e Allievi.

I CONVOCATI. Mattia Vettore, Matteo Maddalosso e Edgard Tchamesse faranno parte della spedizione Juniores, Riccardo Cesari e Pietro Scarparo di quella degli Allievi, Enrico Portaluri è stato invece convocato nella formazione Giovanissimi.