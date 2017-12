Calcio Padova C5, con il Verona arrivano i tre punti e la qualificazione in Final Eight

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di PadovaOggi

Una vittoria decisiva per gli equilibri della classifica e dei possibili accoppiamenti in Coppa quella raggiunta dai ragazzi allenati da Alberto Rodriguez. I biancoscudati creano tantissimo, sia nel primo tempo che nella ripresa, ma capitalizzano poco anche a causa dell’attenta difesa degli scaligeri, bravi poi a ripartire in contropiede.

PRIMO TEMPO.

Solo nel primo tempo il Padova calcia nello specchio dieci volte, mentre otto sono i palloni che escono di poco: Crepaldi e Griggio sono i senior che ci provano di più, da distante e da vicino, ma la porta sembra davvero stregata. Il Verona va invece vicinissimo alla rete grazie a una rapidissima transizione su cui Feverati fa buona guardia. Nonostante un predominio territoriale e di gioco piuttosto netto per i biancoscudati, si va a riposo sullo 0-0.

SECONDO TEMPO.

Nella ripresa è però il Verona a passare subito in vantaggio sfruttando sul secondo palo uno schema da rimessa laterale. Servono pazienza e intelligenza ai ragazzi di Rodriguez per cercare e trovare il pari, senza farsi però trovare impreparati nelle retrovie, perchè lo 0-2 sarebbe potuto costare il k.o. Feverati tiene a galla i suoi prima che Crepaldi inventi sul secondo palo un assist che Tiso spinge in rete. Il Padova continua il pressing fino a quando, a meno di due minuti dalla fine, Paperini su assist di Rasula incrocia sotto la traversa per il vantaggio. Serve a poco il forcing finale del Verona nell’ultimo minuto: i biancoscudati non corrono rischi particolari e possono festeggiare i tre punti conquistati.

LA QUALIFICAZIONE.

La contemporanea sconfitta del Cosmos Nove, opposto allo Sporting Altamarca, certifica poi la conquista del primo traguardo stagionale: per la terza volta il Calcio Padova è qualificato alle Final Eight di Coppa Italia - fase regionale. C’è pochissimo tempo però per festeggiare e riposare: Carraro e compagni scenderanno di nuovo in campo venerdì sera, sempre alla Gozzano, contrapposti a un Murazze pronto a lottare per portare via da Padova punti che possono valere la salvezza. Appuntamento quindi venerdì 8 dicembre alle ore 21.30 nel palasport di casa.