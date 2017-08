Calcio Padova: niente sciopero, domenica si gioca, il 17 settembre derby col Vicenza

Con la revoca dello sciopero dei calciatori della serie C di giovedì sera è ufficiale che il campionato di terza serie inizierà domenica per il Calcio Padova. I biancoscudati saranno impegnati a Meda contro il Renate con fischio d’inizio alle 20.30.

CALENDARI. Intanto sono stati completati i calendari per la nuova stagione. I Padova dopo la trasferta lombarda è attesa all’esordio casalingo contro il Fano, prima del turno di riposo alla terza. Il match clou per i biancoscudati è fissato il 17 settembre all’Euganeo quando arriverà il Vicenza per uno dei derby più sentiti della stagione.

ALTRI DERBY. Gli uomini di Bisoli ospiteranno il Bassano alla decima giornata il 22 ottobre davanti ai propri tifosi. Dalla 13esima giornata alla 15esima le altre partite più attese della stagione, con in successione la gara casalinga con il Mestre all’Euganeo l’8 novembre, quella a Pordenone il mercoledì nel turno infrasettimanale e lo storico derby con la Triestina in casa il 12 novembre. Qui di seguito il calendario completo.