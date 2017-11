Calcio Padova, si gioca al sabato: calendario e orari di dicembre, gennaio e febbraio

La Lega di serie C ha deciso le date delle partite dei tre gironi. Il Calcio Padova per i mesi di dicembre, gennaio e febbraio giocherà tutte le gare al sabato, esclusi gli anticipi e i postici. Da segnalare che Padova- Fermana si disputerà lunedì 4 dicembre alle 20.45, mentre il big match col Renate è in programma venerdì 22 dicembre alle 20.30.

IL CALENDARIO

17° Giornata Andata: PADOVA-FERMANA Lunedì 4 Dicembre ore 20:45

18° Giornata Andata: PADOVA-REGGIANA Sabato 9 Dicembre ore 20:30

19° Giornata Andata: GUBBIO-PADOVA Sabato 16 Dicembre ore 14:30

1° Giornata Ritorno: PADOVA-RENATE Venerdì 22 Dicembre ore 20:30

2° Giornata Ritorno: A.J. FANO-PADOVA Venerdì 29 Dicembre ore 14:30

3° Giornata Ritorno: TURNO DI RIPOSO

4° Giornata Ritorno: VICENZA-PADOVA Sabato 27 Gennaio ore 20:30

5° Giornata Ritorno: PADOVA-SAMBENEDETTESE Sabato 3 Febbraio ore 16:30

6° Giornata Ritorno: SANTARCANGELO-PADOVA Sabato 10 Febbraio ore 14:30

7° Giornata Ritorno: PADOVA-RAVENNA Sabato 17 Febbraio ore 18:30

8° Giornata Ritorno: SUDTIROL-PADOVA Sabato 24 Febbraio ore 14:30