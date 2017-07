Calcio Padova: al via la campagna abbonamenti per la stagione 2017-2018

Il motto è “fai parte della nostra squadra”. Il Calcio Padova ha lanciato martedì la campagna abbonamenti per la stagione 2017-2018 con la prelazione per i vecchi abbonati che inizierà mercoledì 19 luglio e durerà fino al 5 di agosto. La libera vendita per le nuove tessere sarà possibile a partire dall’8 agosto.

PREZZI POPOLARI. La scelta dei biancoscudati è stata quella di tenere i prezzi bassi: ridotti per la Fattori, la tribuna Est e la tribuna Ovest e daranno accesso a 19 partite invece che alle 17 della scorsa stagione. Creato anche un settore family nella ovest a cifre contenute. I prezzi partono dai 65 euro della Fattori ai 340 euro delle poltrone Oro. Sono previste riduzioni per le donne, i ragazzi e i nati sino al 31 dicembre 1957 per gli studenti e per gli appartenenti alle forze dell’ordine.

INFORMAZIONI. Per tutte le informazioni è possibile contattare la biglietteria all’indirizzo: biglietteria@padovacalcio.it o al numero 329/1058424 o consultare il sito www.padovacalcio.it