Calcio Padova: altra vittoria per i biancoscudati che superano 1-0 il Cesena e restano in vetta

Serata di grande calcio all'Euganeo dove il Padova ha consolidato il suo primato solitario in classifica superando per 1-0 il Cesena. Il gol della vittoria è arrivato all'inizio del match, poi la squadra ha saputo rintuzzare gli attacchi ospiti portando a casa altri tre punti.

La partita

Ci mette poco la squadra di Sullo a passare in vantaggio. Dopo appena sette minuti Fazzi imbecca Soleri che liberandosi del diretto marcatore lascia partire un diagonale che infilza Agliardi. Il prosieguo del match vede un leggero predominio biancoscudato con azioni pericolose da ambo le parti fino all'intervallo. Nel finale Bunino prova un diagonale da distanza ravvicinata e sul fronte opposto poco prima il Cesena si è fatto pericoloso con Butic il cui sinistro termina di poco a lato. Nella ripresa la pioggia battende rende più veloce il terreno di gioco. Una punizione di Ronaldo costringe Agliardi, portiere romagnolo a respingere in angolo, poi in altre due occasioni i biancoscudati vanno vicino al raddoppio con tiri deviati in corner. L'11 padovano è bravo a mantenere il risultato fino al termine e al triplice fischio è tripudio.