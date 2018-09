Serie B: Padova-Cremonese 1-1, a Clemenza risponde nella ripresa Claiton

Posticipo serale per il Padova che domenica all'Euganeo ha ospitato la Cremonese nella quarta giornata di serie B. Biancoscudati e grigiorossi si sono divisi la posta in palio con un 1-1 che forse sta stretto agli ospiti. La squadra di Bisoli sale a 5 punti in classifica.

Primo tempo

Partita ostica contro la squadra dell'ex tecnico Andrea Mandorlini: la Cremonese ben messa in campo impensierisce per due volte la difesa biancoscudata. Col passare dei minuti il Padova cresce e trova la rete del vantaggio con Clemenza. Il giocatore scuola Juve sfrutta la discesa di Broh che gli fornisce un assist al bacio al limite che l'attaccante trasforma con un piatto destro preciso. Nel prosieguo della frazione le due squadre si equivalgono e sul taccuino non si segnano azioni degne di nota.

Secondo tempo

Nella ripresa il Padova pensa più a difendersi che a chiudere il match, asserragliato nella propria metà campo da una Cremonese propositiva e vogliosa di raddrizzare il match. Per diverse volte i grigiorossi si presentano dalle parti di Merelli e trovano il pari al 37esimo da calcio d'angolo: la palla viene spizzata da Castrovilli, sul secondo palo Claiton deve solo appoggiare in rete.