Calcio: aperta la prevendita per Padova-Cremonese di domenica sera alle 21

Il Calcio Padova informa che sono in vendita i biglietti per la gara Calcio Padova – U.S. Cremonese in programma domenica 23 settembre alle 21 presso lo Stadio Euganeo. I tagliandi possono essere acquistati nei punti vendita Listicket, sul sito www.listicket.it fino alle 18.30 di domenica 23 Settembre.

I biglietti

Su disposizione delle autorità preposte alla pubblica sicurezza, i biglietti per il settore ospiti NON SARANNO IN VENDITA IL GIORNO DELLA GARA. I residenti della Provincia di Cremona devono OBBLIGATORIAMENTE acquistare il tagliando per il Settore Curva Nord (Ospiti Capienza 500 posti) in prevendita presso i punti vendita LisTicket di tutta Italia e sul sito web www.listicket.it sino alle ore 19:00 di sabato 22 Settembre. La società ricorda inoltre a tutti i tifosi la nominatività dei biglietti, che comporta una procedura più lunga per l’emissione degli stessi. Pertanto, il Calcio Padova vi invita ad acquistare il tagliando in prevendita per evitare inutili code ai botteghini con conseguente rischio di perdere parte dell’incontro. Ricordiamo infine che il costo del biglietto in prevendita è molto più conveniente che non il giorno della gara alla biglietteria dello Stadio, e che in entrambi i casi è obbligatorio presentare un documento di identità per richiederne l’emissione.

Per informazioni

L’ufficio biglietteria è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 10.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30

mail to biglietteria@padovacalcio.it

telefono cellulare 329/1058424

Punti vendita

Padova Store, via Roma 117 – Padova

Tabaccheria Peraro Mara, via Facciolati 4 – Padova

Tabaccheria Drago Samuele, via Buonarroti 89 – Padova

Tabaccheria Ponzin Francesco, via Conselvana Guizza 230 – Padova

Tabaccheria 212, via Montà 157/C – Padova

Tabaccheria Munari Patrizia, via Indipendenza 44 – Cittadella (PD)

Tabaccheria Berno Pietro, via Borgo Bassano 111 – Cittadella (PD)

Aperto da Martedì al Venerdì dalle 16:00 alle 19:30 ed il Sabato dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:30.