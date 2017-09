Calcio Padova, esordio all'Euganeo domenica col Fano: navette gratuite verso lo stadio

Debutto casalingo per il Padova che domenica sera all’Euganeo alle 20.30 è atteso dal match col Fano, dopo il 3-0 rimediato lo scorso weekend a Meda contro il Renate. Per l’occasione sarà attiva una navetta che collegherà la stazione con lo stadio.

SERVIZIO TEMPORANEO.

Il bus è un servizio temporaneo in attesa che venga trovata una soluzione strutturale per lo spostamento della fermata della linea 11 che è allo studio con i tecnici di Busitalia così da consentire l’afflusso allo stadio anche coi mezzi di linea. Le navette partiranno tra le 19 e le 19.30. Al termine del match i tifosi potranno riprende il bus in direzione stazione dalle 22.30.

L'AUGURIO DEL SINDACO.

"Ormai da almeno 30 anni - da quando ho avuto l’opportunità e la fortuna di vivere a fianco di Marino Puggina l’esperienza di dirigente, e addirittura di Presidente - i colori biancoscudati sono entrati nel mio dna Perciò la partita del Padova, mi emoziona sempre, ancora prima che inizi", spiega Giordani. "Domani entrerò allo stadio con un pizzico di speranza e di adrenalina in più, perché al cuore del tifoso si aggiunge quello del Sindaco che vorrebbe vedere la sua città tornare a primeggiare dappertutto e quindi anche con la squadra di calcio - continua - L’esordio, domenica scorsa, purtroppo è stato negativo; ma ciononostante credo ci siano i presupposti per aspirare ragionevolmente a qualcosa di importante in questo e nei prossimi campionati; per cui rivolgo il mio più forte incoraggiamento alla società, allo staff tecnico ed ai giocatori! Ed avendo imparato, negli anni da dirigente, che solo se tutte le componenti sono unite si vince, sono certo che anche i media e tutti i tifosi sapranno contribuire al successo biancoscudato"

MERCATO E TIFOSI.

Intanto mercoledì sera ha chiuso il calciomercato. Per i biancoscudati un ultimo giorno con il botto. Due gli acquisti messi a segno dal diesse Giorgio Zamuner che è riuscito a portare a Padova l’ex nazionale Giampiero Pinzi, un centrocampista con trascorsi in serie A nell’Udinese che era in forza al Brescia e il centrocampista Luca Belinghieri arrivato dalla Cremonese. Entrambi sono elementi di qualità, quasi un lusso per la serie C, che rafforzano il reparto nevralgico della squadra allenata da Bisoli. Fino a domenica poi nel parcheggio dello stadio prosegue Appiani in Festa, la tradizionale kermesse dei tifosi, che propone musica, cucina e tanto divertimento.