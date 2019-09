Calcio: Padova-Fano, esordio all'Euganeo con vittoria "tennistica": 6-1 e punteggio pieno

Esordio casalingo in campionato per il Calcio Padova che domenica pomeriggio all'Euganeo supera agilmente il Fano per 6-0, conquistando la seconda vittoria in altrettante gare sin qui giocate. Tutti le reti sono state segnate nella ripresa dove la formazione di Sullo ha dimostrato una superiorità quasi impronosticabile.

La partita

Partita in salita per i biancoscudati nel primo tempo: nonostante un dominio territoriale pressochè costante, difficilmente i giocatori si presentano davanti a Viscovo col portiere ospite praticamente inoperoso. Il caldo condiziona entrambe le formazioni in una frazione giocata a ritmi blandi e caratterizzata solamente da un gol annullato al Fano per un evidente fuorigioco di Baldini. Per i padroni di casa l'unica occasione viene dai piedi di Baraye con la sfera smorzata da un difensore ospite. In avvio di secondo tempo Sullo getta nella mischia Fazzi al posto di Rondanini. All'ottavo del secondo tempo il match si sblocca: l'arbitro fischia un rigore per un contatto in area tra Di Sabatini e Mokulu. Sul dischetto si porta Santini che non sbaglia e porta in vantaggio il Padova. Al 63esimo i biancoscudati trovano il raddoppio ancora con il numero 7 che deve solo appoggiare in rete un assist perfetto di Baraye, caparbio ad arrivare sul fondo e a mettere in mezzo. Al 71esino il Padova dilaga con Fazzi a cui prima viene negata la rete per un presunto fuorigioco, poi l'arbitro cambia idea e concede la marcatura. Al 74esimo poker servito con Castiglia che supera con un pallonetto Viscovo. Tre minuti più tardi è la volta di Germano che sfrutta un corridoio, si inserisce in profondità e sigla il 5-0. Gloria anche per Bunino, che appena entrato scatta sul filo del fuorigioco, si presenta a tu per tu con Viscovo e, con un rasoterra che passa sotto le gambe del portiere, insacca. Nel recupero Gatti segna il gol della bandiera con Gatti che chiude i conti sul 6-1.