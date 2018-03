Calcio Padova: 1-1 con la Feralpi, distacco immutato dalle concorrenti per la B

Pareggio e vantaggio immutato sulle dirette inseguitrici. Il Calcio Padova non va oltre l’1-1 casalingo con la Feralpli Salà nel turno infrasettimanale dell’Euganeo, ma il punto racimolato si rivela fondamentale per la corsa alla serie B contro una squadra lombarda che si è dimostrata in gran forma.

La partita

Tutto sembrava mettersi per il meglio quando all’11esimo Guidone devia in gol una punizione di Sarno spizzata da Capelletti che vale l’1-0. Dopo 6’ gli ospiti pareggiano grazie a un rigore concesso dall’arbitro Pasciuta per un presunto fallo di mano di Pulzetti poi segnato da Guerra. I biancoscudati trovano il 2-1 al 39esimo, ma il direttore di gara ravvede un fuorigioco del solito Guidone. Nel secondo tempo la partita è più statica con la Feralpi che schiaccia spesso il Padova nella propria metà campo. Alla fine il pareggio accontenta entrambe, ora testa all’importantissimo derby di domenica a Portogruaro contro il Mestre.