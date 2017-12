Calcio Padova: 0-0 nel posticipo con la Fermana, vetta della classifica consolidata

Posticipo in chiaroscuro per il Padova che all’Euganeo con la Fermana lunedì sera non è andato oltre lo 0-0. Gli uomini di Bisoli restano comunque al comando della classifica e si portano a +6 dal Renate, seconda, continuando la loro striscia di risultati positivi.

LA PARTITA

Primo tempo con pochi spazi: la Fermana tiene bene il campo e il Padova fatica a proporsi. La prima occasione è di marca biancoscudata con Marcandella che calcia fuori, poi è Morelli a esaltarsi con un miracolo su azione ospite e palla respinta che lascia la sfida in equilibrio. Al 23esimo è Guidone a rendersi pericoloso con un colpo di testa di poco a lato, poi non succede altro. Nel secondo tempo il tema della partita non cambia, con la Fermana che sceglie di non giocare e chiudersi dietro e il Padova che fatica a trovare spazi. L’unico a creare un pericolo è Tabanelli che di testa manda di poco alto. Di azioni pericolose non ce ne sono altre e anche il walzer delle sostituzioni non cambia l’epilogo della partita.