Padova Football Academy: la scuola calcio è Elite, l'importante riconoscimento dalla Figc

Il Calcio Padova è lieto di informare che la Figc, con comunicato n° 60 del 23.12.2019, ha concesso alla Padova Football Academy l’utilizzo del marchio “Scuola Calcio Elitè” per la stagione 2019-2020.

Il riconoscimento

Il riconoscimento da parte degli organi federali è arrivato dopo la verifica dei requisiti necessari al riconoscimento, tra cui:

– rapporto istruttori/calciatori in numero adeguato

– presenza di medico e psicologo all’interno della Società

– partecipazione obbligatoria ai principali tornei e manifestazioni organizzate dalla FIGC

– iscrizione di un numero equo di squadre in rapporto al numero di tesserati

– presenza di almeno 4 tecnici qualificati

– presenza di un responsabile tecnico

– organizzazione di nr 4 progetti formativi

– realizzazione di un progetto all’interno di una scuola

La Padova Football Academy continua il suo percorso di crescita, per offrire un servizio sempre di maggiore qualità e con la speranza di riuscire a trasmettere ai propri tesserati dei forti valori sportivi, attraverso il gioco ed il divertimento.