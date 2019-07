Calcio Padova: ufficializzati i gironi, i biancoscudati nel "B" con Vicenza e Triestina

Nella giornata di martedì la Lega di serie C ha ufficializzato la composizione dei tre gironi per la stagione calcistica 2019-2020, inserendo il Calcio Padova in quello B, che comprende le squadre del nord-est, oltre all'Emilia, alla Romagna, alle Marche e all'Umbria. Nello stesso raggruppamento anche Vicenza e Triestina per due derby molto sentiti dall'Aficionado oltre a quelli inediti con Arizgnano e Virtus Verona. Tanti i campi "caldi" in un girone che promette rivalità come Modena, Reggina, Pesaro, Cesena, Ravenna e Sambenedettese.

La composizione completa

Queste le squadre che affronterà il Padova (in grassetto i derby): Arzignano, Carpi, Cesena, Fano, FeralpiSalò, Fermana, Gubbio, Imolese, Modena, Padova, Piacenza, Ravenna, Reggio Audace, Rimini, Sambenedettese, SudTirol, Triestina, Vicenza, Virtus Verona e Vis Pesaro.

Guarda lo sport live e on-demand su DAZN

Comincia il tuo mese GRATIS!

Gallery