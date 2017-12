Calcio Padova, il finanziere francese Oughourlian acquista il 20% delle quote

Martedì è stato sottoscritto Padova l’accordo che prevede il perfezionamento dell’acquisto del 20% delle quote societarie della Calcio Padova Spa, detenute da Thema Italia spa di cui Roberto Bonetto è amministratore delegato, da parte della società J4A Holdings II S.à r.l., facente capo al finanziere francese di origini armene Joseph Oughourlian. L’importo nominale complessivo dell’operazione è di 300mila euro e prevede l’ulteriore impegno a effettuare finanziamenti soci nel corrente esercizio per altri 200 mila euro.

TERZO INVESTIMENTO NELLO SPORT.

Joseph Oughourlian, 45 anni, è fondatore e Ceo di Amber Capital LP, tra i più importanti fondi di investimento (non coinvolto nell’operazione). Per lui, grande appassionato di calcio, si tratta del terzo investimento in questo sport, dopo quello nella blasonata squadra colombiana Millonarios Fútbol Club che milita nella Liga Postobon, la massima divisione del campionato colombiano, e quello europeo nel Racing Club de Lens, squadra iscritta alla Ligue 2 del campionato francese.

PRIME DICHIARAZIONI.

“Sono davvero felice di dare il mio contributo al presidente Bonetto, al Calcio Padova e alla città di Padova – ha commentato Joseph Oughourlian - Conoscevo bene il Veneto e Padova, e il loro straordinario tessuto economico, avendo investito in realtà aziendali come Sorgent.e. Ma sono stato positivamente sorpreso dalla passione che circonda e sostiene il Calcio Padova, che ho scoperto grazie all’amico Daniele Boscolo. È stata questa passione a convincermi a impegnarmi e investire per riportare questa storica e importante realtà calcistica a puntare ai traguardi che merita".

IL PRESIDENTE BONETTO.

"Fin dal primo giorno abbiamo espresso la volontà di rinforzare la compagine societaria con l’ingresso di nuovi soci – ha dichiarato il Presidente Roberto Bonetto. Perciò ora siamo più che lieti di accogliere l’ingresso di una persona di altissimo profilo, che conosce e apprezza il nostro territorio e soprattutto che è appassionata di calcio come lo siamo noi. Con l’ingresso di Joseph Oughourlian il Padova si rafforza sotto il profilo finanziario, ma soprattutto si arricchisce sotto il profilo umano e professionale”.