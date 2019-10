Calcio Padova e Kioene Pallavolo Padova: l’abbonamento vale doppio

Lo sport padovano fa squadra. Anche quest’anno viene rinnovata la collaborazione tra Calcio Padova e Kioene Pallavolo Padova. L’accordo prevede che gli abbonati della Kioene Padova che vorranno acquistare un biglietto per le partite del Calcio Padova potranno usufruire della tariffa ridotta (per i settori Tribuna Ovest, Tribuna Est e Tribuna Fattori); inoltre gli abbonati al Calcio Padova potranno acquistare il biglietto per le partite della Kioene Padova, usufruendo della tariffa ridotta, ove previsto.

La promozione

Per chi acquista il biglietto per le gare della pallavolo la promozione sarà valida solo per l'acquisto on line e solo per le gare di Regular Season. L’abbonato, su richiesta del personale della Kioene Arena, sarà tenuto ad esibire l’abbonamento. Per chi acquista il biglietto per le gare del Calcio Padova la promozione sarà valida solo per l’acquisto in prevendita al Padova Store, nei punti vendita Listicket, in biglietteria il giorno della gara e solo per le gare di Campionato. L’abbonato sarà tenuto ad esibire l’abbonamento alla Kioene.