Calcio Padova, alle porte un'estate atipica: i playoff inizieranno mercoledì primo luglio

Né prima né ora: il Calcio Padova ha ricevuto nel pomeriggio di giovedì 11 giugno i risultati delle analisi eseguite da giocatori, tecnici, fisioterapisti e magazzinieri lunedì 8 all’Ospedale di Padova tra tamponi e test sierologici. E sono tutti negativi.

Playoff

Una notizia a dir poco attesa, dato che così già da venerdì 12 giugno i biancoscudati potranno iniziare gli allenamenti collettivi allo stadio Appiani, già sanificato. Il tempo, infatti, stringe: dopo la sospensione del campionato causa Coronavirus il Consiglio Federale ha deciso di disputare i playoff nel mese di luglio e su base volontaria alla luce anche degli elevati costi previsti dal protocollo sanitario. E a tal proposito il Padova è stato decisamente meno fortunato di Triestina e FeralpiSalò, che passano il turno "a tavolino" per le rinunce di Piacenza e Modena, loro avversarie designate: la truppa di mister Mandorlini dovrà affrontare mercoledì primo luglio a porte chiuse allo stadio "Euganeo" la Sambenedettese, fresca di cambio societario. In caso di passaggio del turno affronterebbe poi sempre in casa la FeralpiSalò il 5 luglio, con i quattro turni successivi che si disputeranno tra giovedì 9 e mercoledì 22 luglio in quello che sarebbe un autentico "tour de force".