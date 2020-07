Playoff serie C: il Calcio Padova supera il turno, battuta 1-0 all'Euganeo la FeralpiSalò

Primo tempo

Caldo e ritmi blandi nella prima parte del match dove per i primi venti minuti va segnalato solo un tiro dalla distanza di Frascatore che termina a lato e un'incursione di Ronaldo che viene stoppato al momento del tiro. Nel prosieguo della gara le due squadre aumentano l'intensità della sfida con diversi rovesciamenti e una serie di falli che interrompono il gioco coi portieri che restano di fatto inoperosi inoperosi fino al duplice fischio. Da segnalare un clamoroso salvataggio di Andelkovic al 34esimo e una conclusione dal limite di Culina allo scadere che termina alta di un soffio sopra la traversa.

Secondo tempo

Nessun cambio dopo l'intervallo con gli stessi 22 che nonostante l'afa e il caldo continuano il match. In avvio di ripresa Caracciolo fa tremare Minelli che vola all'incrocio e mette in angolo un bolide dalla distanza. Al 56esimo la Feralpi passa anche in vantaggio con un gol di testa di Rinaldi su punizione di Ceccarelli ma l'arbitro annulla dopo che il guardalinee ha alzato la bandierina ravvisando un fuorigioco. Al 69esimo il Padova trova il vantaggio: Ronaldo fa tutto da solo, supera il marcatore al limite dell'area arriva quasi sul fondo e scaglia un bolide sul primo palo imprendibile per De Lucia. Fino al termine la Feralpi ha cercato in tutti i modi di ribaltare il risultato ma alla fine a gioire è la squadra di Mandorlini.