Calcio Padova: domenica il debutto contro il Renate, rafforzata la campagna abbonamenti

Settimana del debutto in serie C per il Calcio Padova. I biancoscudati domenica prossima saranno impegnati nel primo turno di campionato fuori casa contro il Renate a Meda. L’incognita sull’inizio del torneo è dettata dallo sciopero che ha indetto l’associazione calciatori e che rischia di far slittare la prima giornata.

LUNEDI’ LA DECISIONE. Lunedì pomeriggio l’assemblea dell’associazione chiarirà se il torneo potrà partire o meno, ma il rischio di un rinvio dovrebbe essere scongiurato. I biancoscuati hanno ultimato la preparazione in vista del debutto sabato, in un’amichevole all’Euganeo contro il San Marino che è terminata 3-0, grazie alle reti di Chinellato, Mazzocco e Cisco. Questa settimana i giocatori torneranno a lavorare agli ordini di mister Pierpaolo Bisoli da martedì.

ABBONAMENTI. Intanto continua la campagna abbonamenti che punta a fidelizzare almeno 3mila tifosi. Ad oggi sono state sottoscritte 2.464 tessere e la società ha intenzione di rafforzare la pubblicità con cartellonistica e altre iniziative che puntano a richiamare l’aficionado. Sul capitolo mercato che chiuderà il 31 agosto, si tenta di sfoltire la rosa. Berardocco è vicino al Modena, Petrilli alla Pro-Piacenza, intanto il direttore sportivo Giorgio Zamuner prova a piazzare qualche colpo last-minute.