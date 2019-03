Calcio Padova: al via i progetti scuola "Papà portami allo stadio 2019"

Nove giocatori della prima squadra, 9 giocatrici del Calcio Padova Femminile, tifosi storici, dirigenti, giornalisti, tecnici dell'Academy, Il Padova mette in campo la sua squadra per il Progetto Scuola 2019 con l'obiettivo di incontrare 2800 bambini delle elementari, medie e superiori padovani e per raccontare loro la storia della squadra biancoscudata e trasmettere loro la curiosità e la passione per gioco e il tifo da stadio. Nato dalla collaborazione tra il club di viale Rocco, Tribuna Fattori, Aicb, Azionariato Popolare e Alta Padovana Biancoscudata, Giulia Berti, l’obiettivo del progetto è duplice. In primis coinvolgere i piccoli sportivi nella passione per la squadra che da oltre un secolo accompagna e rappresenta la storia della nostra città e, in secundis, affrontare e costruire assieme ai ragazzi i concetti di squadra, condivisione, integrazione, rispetto dell’avversario, educazione al risultato. Tramite la nuova proposta di lezione in palestra, sotto la guida dei tecnici dell'academy, intende presentare agli studenti un'attività in forma ludica, per stimolare una sana e corretta competizione, oltre a stabilire e condividere fondamentali regole di comportamento.

I giocatori e le scuole

Questi i calciatori coinvolti: Daniel Cappelletti, Eyob Zambataro, Luca Ravanelli, Davide Marcandella, Luca Clemenza, Pietro Ceccaroni, Stefano Minelli, Nico Pulzetti e Davide Mazzocco. Calciatrici: Alessia Mazzuccato, Rossella D'Antonio, Aurora Favero, Claudia Saggion, Marta Baruzzo, Elisa Biasiolo, Martina Donà, Giorgia Nicoletto. Le scuole interessate: scuola media Don Minzoni di Altichiero, scuola media di Tribano, Istituto Comprensivo di Montagnana, scuola primaria Ca' Murà di Bertipaglia, scuola media Davila di Piove Di Sacco, scuola primaria di Codiverno Vigonza, scuola elementare Vivaldi di Selvazzano, istituto Clair, scuola primaria CollodidDi Ponso, scuola media di Pozzonovo, scuola primaria Giuliani di Ponte S. Nicolò.

I biglietti omaggio

A tutti i bambini e le bambnine sarà consegnato un voucher valido per 2 biglietti (1 bambino e 1 adulto) nei settori tribuna family e tribuna est in occasione delle partite Padova-Perugia e Padova-Cosenza. Il voucher può essere cambiato nella settimana della partita al Padova Store (via Roma 117, Padova), oppure online seguendo le indicazioni scritte sul voucher. In questo secondo caso si avrà la modalità di biglietto "stampa a casa". Il giorno della gara non sarà possibile cambiare il voucher alla biglietteria.