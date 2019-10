Calcio Padova: notte da capolista per i biancoscudati che superano 2-0 la Sambenedettese

Turno infrasettimanale per il Padova che mercoledì sera è stato impegnato all'Euganeo contro la Sambenedettese nell'undicesima di serie C. I biancoscudati si sono imposti 2-0, cancellando velocemente la mini-crisi di due sconfitte consecutive con Ravenna e Triestina. Succede tutto nell'ultima parte di gara quando prima un rigore e poi un contropiede regalano la vittoria.

La partita

Prima frazione senza troppi sussulti all'Euganeo con le due squadre che badano più a difendersi che ad attaccare. L'unica occasione degna di nota è una bella girata di Fazzi in area con il Padova che sfiora il vantaggio e Santurro che vola verso il palo e respinge. Nella ripresa la gara si accende con diversi rovesciamenti di fronte e le squadre che si scoprono. Al 53esimo i biancoscudati mancano di poco la rete con un inserimento in area di Germano su cross di Baraye col tap-in al volo che riesce solo a metà e la palla che esce. Dopo il waltzer delle sostituzioni alcune decisioni scaldano i quasi 5mila dello stadio. Poi la gara resta tesa fino al trentaseiesimo quando l'arbitro concede un rigore ai padroni di casa che Ronaldo trasforma. Tre minuti più tardi il Padova raddoppia con un bel diagonale di Santini che finalizza un contropiede chiudendo di fatto i giochi. La squadra di Sullo resta così in vetta.