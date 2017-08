Calcio Padova: lo sciopero rischia di far saltare il debutto in campionato col Renate

Rischia di non giocarsi la prima giornata di campionato della serie C che doveva debuttare domenica prossima. Lo sciopero indetto dall’Assocalciatori resta confermato dopo l’assemblea che si è tenuta martedì pomeriggio.

PADOVA. Il calcio Padova dovrebbe giocare il primo match a Meda in serale contro il Renate. La linea dura portata avanti dai calciatori rischia però di non far disputare la prima giornata del torneo con conseguente slittamento di tutto il turno. La mano tesa da Tavecchio, presidente della Figc, non è servita per far rientrare la contestazione. Giovedì a due giorni dall’inizio del torneo la decisione definitiva con le 56 squadre coinvolte dei tre gironi che sapranno se si potrà cominciare a giocare o meno. I biancoscudati riprenderanno comunque la preparazione agli ordini di Pierpaolo Bisoli in attesa di sapere il loro destino.