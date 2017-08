Calcio Padova shock: perde 3-0 all'esordio contro il Renate. Bisoli: "tutta colpa mia"

Peggio di così non poteva cominciare il campionato del Calcio Padova, che all’esordio di Meda contro il Renate perde 3-0 e si lecca le ferite. Domenica sera la formazione di Bisoli ha giocato un discreto primo tempo, salvo poi sparire dal campo nella ripresa e subire le reti del tracollo in rapida successione.

LA PARTITA.

Il primo tempo offre molti spunti con diverse occasioni nitide da entrambe le parti e i biancoscudati che almeno sei volte si avvicinano alla porta dei padroni di casa, peccando di cinismo per portarsi in vantaggio. Dopo l’intervallo per Trevisan e compagni è notte fonda: in quattro minuti (dal 54esimo al 58esimo) subiscono in rapida successione i gol di Gomez e Ungaro e all’85esimo quello di Antezza che chiude di fatto il match. Per il Padova urge alzare subito la testa già domenica prossima in casa contro il Fano alle 20.30 nell’esordio all’Euganeo.

BISOLI.

Questo l’amaro commento di mister Pierpaoli Bisoli al temine del match: “Non mi aspettavo una sconfitta simile – spiega l’allenatore– dobbiamo capire che in serie C si vincono le partite non soltanto col bel gioco, ma con la determinazione di non farsi prendere dallo sconforto se le cose girano male. Mi prendo le mie responsabilità, perché quando perdi in questo modo non ci sono scuse. Il mercato? Va completata la rosa, ma la società mi ha messo a disposizione un organico importante, devo essere io a capire cosa non ha funzionato. Se dovevamo prendere una scoppola meglio averla presa subito. Dovrò mettermi a lavorare per invertire la rotta. Nel primo tempo la squadra mi era piaciuta, ma non siamo riusciti a finalizzare, nella ripresa dopo aver preso il primo gol su un errore nostro, siamo andati in barca e non siamo stati capaci di raddrizzare la rotta”.