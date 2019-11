Serie C, Padova- SudTirol: sconfitta 0-1 per i biancoscudati che perdono il primo posto

Sconfitta per il Padova che cade davanti ai suoi tifosi contro il SudTirol. Per i biancoscudati doppia delusione: il Vicenza che batte la Triestina soffia il primo posto in classifica. Partita brutta quella dei ragazzi di Sullo che pagano una leggerezza difensiva in avvio di secondo tempo.

Primo tempo ostico all'Euganeo dove per mezz'ora non succede praticamente nulla se si eccettua un gol annullato al SudTirol per un evidente fuorigioco a Petrella. Sul finale di frazione la gara si accende con diversi tentativi sfumati da parte di entrambe le formazioni, una rete annulata al Padova per fuorigioco di Mandorlini ma al duplice fischio il risultato è ancora bloccato sullo 0-0. A inizio ripresa il SudTirol passa: la difesa biancoscudata si fa sorprende e Mazzocchi sigla lo 0-1. Sullo si gioca la carta Santini ma il copione del match non cambia con i biancoscudati che faticano a trovare azioni e vengono chiusi dai bolzanini.