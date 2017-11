Padova-Triestina 2-1: vetta consolidata, i biancoscudati volano a +4 dal Renate

Vetta consolidata. Il Padova supera 2-1 la Triestina all’Euganeo nell’anticipo del venerdì sera del campionato di serie C e contro gli alabardati si mette in tasca tre punti che proiettano i biancoscudati a +4 dal Renate secondo in classifica.

PRIMO TEMPO

L’avvio di match è tutto di marca alabardata che batte quattro corner in pochi minuti, poi alla prima azione pericolosa il Padova la sblocca. Contessa crossa, Guidone fa velo per Capello, apertura per Tabanelli che da destra si inserisce e di piatto gonfia la rete. Al 29ensimo gli ospiti trovano meritatamente il pari: Bracaletti crossa in mezzo una punizione dalla destra, Meduri anticipa tutti e di testa la caccia a fil di palo per l’1-1. La frazione prosegue con la Triestina più propositiva e i ragazzi di Bisoli che provano ad agire di rimessa.

SECONDO TEMPO

Nel secondo tempo la Triestina continua a macinare gioco, ma come nella primo tempo è il Padova a passare. Stavolta l’azione viene iniziata da Ravanelli che conquista palla, serve Marcandella il cui assist sul secondo palo viene raccolto da Capello che di testa la piazza sul secondo palo. Nel prosieguo della partita gli alabardati provano a recuperare la gara, lasciando più spazi e il Padova ne approfitta per tentare di colpire in ripartenza. Fino al recupero la sfida resta in bilico, ma alla fine è tripudio all’Euganeo con i giocatori a festeggiare sotto la Fattori.